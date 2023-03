Kledingwinkel Agua Con Gas schakelt volledig over op maatwerk: “Groeiende vraag naar outfits op maat”

Na 20 jaar gooit Veerle Hofman het roer van haar zaak Agua Con Gas in de Kerkstraat volledig om. Voortaan focust het nieuwe Atelier Agua Con Gas uitsluitend op kleding op maat. “Van maatpakken tot vrijetijdskledij: de vraag naar gepersonaliseerde kledij zit de laatste jaren in de lift”, zegt Hofman.

Een T-shirt of hemd dat net iets te aansluitend is om elegant te zijn of een broek die wijder uitvalt dan voorzien. Wie kleding gaat shoppen, heeft het wel eens meegemaakt. Mede door de groeiende aandacht voor duurzame en eerlijke mode zag Veerle Hofman van Agua Con Gas de aandacht voor maatwerk in haar kledingzaak de laatste jaren zienderogen toenemen. Daarom besloot ze het om over een andere boeg te gooien en haar zaak te herdopen tot ‘Atelier Agua Con Gas’.

Delicatessenzaak

“Sowieso hebben we meer dan 20 jaar ervaring met het ontwerpen van maatkleding voor dames en heren, maar daar willen we nu dus nog sterker op inzetten. Als detailzaak moet je je tegenwoordig specialiseren. Ik vergelijk het graag met de evolutie die gaande is bij slagerijen en bakkerijen: de klassieke zaken hebben het moeilijk door de concurrentie met de supermarkt, maar een delicatessenzaak heeft nog steeds zijn publiek”, verduidelijkt Hofman. “Bovendien wil niet iedereen klakkeloos de modetrends volgen. Door gepersonaliseerde kleding op maat te maken, kan je kiezen voor een tijdloze garderobe die volledig aansluit bij je wensen.”

Korte keten

Hofman wil ook het idee doorbreken dat kledij op maat enkel weggelegd is voor speciale gelegenheden of voor wie er warmpjes inzit. “Uiteraard is het fijn dat je trouwkleed of -kostuum als gegoten zit, maar ook vrijetijdskledij kan op maat gemaakt worden met modieuze designs en mooie stoffen en een mooie jurk op maat hoeft daarom niet veel meer te kosten dan een kwaliteitsvol ‘ready to wear’-kleedje. Door het gebruik van duurzame materialen van de hoogste kwaliteit gaan de stukken bovendien langer mee. Bovendien wordt onze kleding op maat lokaal ontworpen, wat past in het principe van de korte keten.”

Atelier Agua Con Gas werkt enkel op afspraak in Lokeren en Hamme. “Zo kunnen we volledig gepersonaliseerd tewerk gaan: van het opmeten van de maten en het kiezen van de stoffen tot de laatste aanpassingen na de levering van het kledingstuk.”

Wie kennis wil maken met het nieuwe concept van Agua Con Gas kan er dit weekend terecht op zaterdag 4 en zondag 5 maart tussen 11 en 17 uur. Je dient je aanwezigheid te bevestigen via info@aguacongas.be of 09/346 64 34.

