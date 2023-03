Kinesist van voetbalclub Antwerp Jan Van Damme (46) verhuist sportmedisch centrum ToPP naar Gentse Steenweg: “Samen met fitnesscentrum Trigger X totaalaanpak bieden”

In het bedrijvencentrum Grupo aan de Gentse Steenweg in Lokeren huizen sportmedisch centrum Total Performance Partner (ToPP) en fitnesszaak Trigger X voortaan onder hetzelfde dak. “Van een profvoetballer of triatleet tot iemand die gewoon gezond en in beweging wil blijven. Iedereen kan bij ons terecht”, zeggen Dieter Van Dooren van Trigger X en Jan Van Damme van ToPP, die ook aan de slag is als hoofdkinesist bij voetbalclub Royal Antwerp FC.

Gepokt en gemazeld als ondernemer in de fitnessector verhuisde Dieter Van Dooren (48) zijn toenmalige zaak ‘Fit & Flexx’ drie jaar geleden van het voormalige pand van dancing Dimanche aan de Antwerpse Steenweg naar bedrijvencentrum Grupo aan de Gentse Steenweg boven drankenhandel Prik&Tik en doopte ze om tot Trigger X. “Ik baatte al een fitnesszaak uit in Berchem onder die naam. We willen een atypische fitnessclub zijn waar gemoedelijkheid voorop staat. Zo hangt er geen enkele spiegel in mijn zaak.”

Sinds begin dit jaar heeft Trigger X er een gedroomde buur bij. Samen met zijn vennoten kinesist Nick Reunbroeck en osteopaat Dominique De Meyer verhuisde kinesist Jan Van Damme, die ook aan de slag is als hoofdkinesist bij voetbalclub Antwerp, zijn medisch sportcentrum ToPP van de Klipsenstraat naar de Gentse Steenweg. ToPP staat voor een multidisciplinaire aanpak met ook een sportarts, mental coach, podoloog, personal trainer en diëtiste in het team.

Volledig scherm Iedereen kan terecht bij ToPP voor een revalidatie of screening. © Yannick De Spiegeleir

Medische screening

“Van mensen die net een knie- of heupprothese hebben laten steken tot profvoetballers. We begeleiden iedereen naar een revalidatie en dat we samen onder één dak zitten met Trigger X is ideaal. Zo kunnen we elkaar versterken. Mensen die bij ons revalideren, kunnen na hun revalidatie bijvoorbeeld verder gezond bezig blijven door hier te blijven fitnessen. Wie onder begeleiding van een personal coach wil beginnen fitnessen bij Trigger X kunnen wij dan weer eerst medisch screenen”, legt Van Damme uit, die voor zijn taak bij Antwerp ook aan de slag was bij Club Brugge en zelf ooit profvoetballer was bij Sporting Lokeren.

Quote Het gebeurt uiteraard wel eens dat profvoet­bal­lers door hun revalida­tie terecht komen in mijn praktijk. Zo zakte Radja Nainggolan vorig jaar tijdens zijn herstel af naar de Klipsen­straat Jan Van Damme

“Het gebeurt uiteraard wel eens dat profvoetballers door hun revalidatie terecht komen in mijn praktijk. Zo zakte Radja Nainggolan vorig jaar tijdens zijn herstel af naar de Klipsenstraat, maar voor die jongens is het ook leuk om eens een babbeltje te slaan met iemand van buiten hun entourage in de voetbal.”

Multidisciplinair centrum

Samen willen ToPP en Trigger X in de toekomst uitgroeien tot een referentie als multidisciplinair sport- en bewegingscentrum. “Door de handen in elkaar te slaan, brengen we heel wat kennis en kwaliteiten samen. Zo willen we uitgroeien tot hét adres binnen en buiten Lokeren voor wie wil bewegen en gezond in het leven wil staan.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.