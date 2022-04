Kinderen ‘crossen door bossen’ op Lokerse Buitenspeeldag

Lokeren Ma­rie-Loui­se (82) sterft bij uitslaande brand in boerderij, echtgenoot zwaarge­wond: “Gedeso­riën­teerd in verkeerde richting gevlucht”

Bij een zware brand in een boerderij aan de Everslaarstraat in Lokeren is dinsdagochtend een dodelijk slachtoffer gevallen. Het gaat om de 82-jarige bewoonster. Haar echtgenoot (83) kon nipt aan de vlammen ontsnappen en werd met een zware rookintoxicatie afgevoerd naar het ziekenhuis. Het parket heeft een branddeskundige aangesteld om de oorzaak te achterhalen.

