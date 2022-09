Kerk Kopwijk krijgt nieuwe functie als verenigingsruimte: jeugdverblijfuitbater vzw Hoogland neemt beheer op zich

Op 1 januari 2023 zal de kerk van de Kopwijk geen Kerk meer zijn. De Onze-Lieve-Vrouwkerk werd ingewijd in 1970 en zal dus na 52 jaar dienst een andere bestemming krijgen. De kapel van de Kop blijft evenwel zijn huidige functie behouden. De wens was om er geen commerciële activiteiten te laten doorgaan. Na enkele verkennende gesprekken werd uiteindelijk de VZW Jeugdpark Hoogland weerhouden. Deze VZW baat momenteel 3 jeugdverblijven uit op de Oude en Nieuwe Heerweg, in de wijk waar ook de Kopkerk gelegen is. Op deze locatie zijn ook de jeugdbewegingen Scouts St. Laurentius Hoogland, Gidsen Edelweiss Hoogland, KSA St. Laurentius en JNM actief.

Grote ruimte

De VZW Jeugdpark Hoogland is dus vertrouwd met de buurt en wil dan ook de band met de buurt en zijn bewoners aanhouden. Zij hopen dat er buurtbewoners te vinden zijn, die zich willen engageren in dit nieuwe project. Voorzitter Manu Ongenaert: “Onze vereniging ziet potentieel in de kerk, die als grote, moderne ruimte veel mogelijkheden biedt. Zo kunnen er inkomsten gegenereerd worden met verhuur aan verenigingen, die nood hebben aan een grote zaal voor het uitoefenen van hun activiteiten. De doelgroep van vzw Jeugdpark Hoogland is de jeugd en we willen dan ook inzetten op een aanbod dat voor hen aantrekkelijk is. We zijn op zoek naar verenigingen (sport, muziek, toneel, …), die op regelmatige basis een verbintenis willen aangaan met de vzw. Maar ook éénmalige verhuur ligt in de mogelijkheid.”