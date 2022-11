Karin Mechant mikt op verlenging concessie horecazaak Heirbrugmolen: “Werk hier graag en heb goeie band met klanten en mensen uit de buurt”

handbal beker van belgië Bert D’Hanis en HC Lokeren naar kwartfina­le: “Een plezier om hier coach te zijn”

Handbalclub Lokeren bekert na een 31-21-zege tegen reeksgenoot Hestia Bilzen verder. Eerder wipten de Oost-Vlamingen, die uitkomen in Liga 2, al tweedenationaler HV Uilenspiegel. In de kwartfinale komt HC Sprimont, leider in tweede nationale, op bezoek in Lokeren.

11 november