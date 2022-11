Kameleon viert 45ste verjaardag met toneelstuk ‘Gevangene Ontsnapt!’

Het stuk is geschreven door Luuk Hoedemaekers en de regie is in handen van Bart De Cocker. “Een tijdloos stuk met herkenbare personages, emoties en verrassende elementen. Kortom, voor elk wat wils. Wij nodigen graag jong en oud, toneelliefhebber of toevallige passant uit om te komen proeven van onze versie van “Gevangene ontsnapt”. Even de zorg van alledag vergeten en genieten van een gezellige avond in een prachtig kader”, zegt De Cocker.