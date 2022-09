Jonge onderzoekers uit regio geselecteerd voor Vlaamse PhD Cup

Van Moorleghem onderzocht in haar doctoraat hoe gevaarlijk aliens zijn. Denk daarbij niet aan buitenaarde wezens - in haar vakgebied, de biologie, is ‘alien’ de term voor uitheemse diersoorten. Voor prooidieren is het van levensbelang dat ze roofdieren op tijd herkennen. Maar daar knelt soms het schoentje. Charlotte trok naar Kroatië om er te bekijken hoe eilandhagedissen reageren wanneer voor het eerst een vreemd, uitheems roofdier voor hen opduikt. Ze ontdekte dat de hagedissen niet reageren op de reuk van roofdieren zoals de mangoeste of slangen. Haar onderzoek toont aan dat eilanddieren erg kwetsbaar zijn wanneer een vreemde, uitheemse soort voet aan wal zet in hun habitat. “Het is belangrijk om mensen bewust te maken van het gevaar van invasieve soorten. Iedereen kan zijn steentje bijdragen in het beschermen van natuur, bijvoorbeeld, door alert te zijn op reis en te voorkomen dat er planten of dieren meeliften naar of van de vakantiebestemming”, doet Charlotte het maatschappelijk belang van haar onderzoek uit de doeken.