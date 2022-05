Jobstudentenkaravaan ACV komt langs bij Vagevuur

Jongeren vanaf 15 jaar zijn welkom in het jeugdhuis voor alle vacatures uit de regio, informatie over studentenwerk (wat met mijn kindergeld, kinderbijslag, hoe zit het met de belastingen, hoeveel uren mag ik werken) en hulp bij het solliciteren. Met de jobstudentenkaravaan wil Jong ACV jobstudenten meer zichtbaarheid geven. Tijdens de week van de jobstudent willen we jongeren informeren over hun rechten als jobstudent en hen helpen in de zoektocht naar een job.