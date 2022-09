Jeugdraad zet Lokerse jeugdbewegingen in de kijker met gepersonaliseerde infoborden

Naar jaarlijkse gewoonte starten in september de Lokerse jeugdverenigingen hun werkingsjaar op. De deuren van de jeugdhuizen gaan terug open en de jeugdbewegingen trekken maar al te graag hun KSA,Scouts,Chiro, KLJ of JNM- uniform terug aan.

Vanuit het project ‘Verbindingsambassadeurs voor het jeugdwerk’ werkte Meike Knapen het afgelopen jaar als projectmedewerker rond toegankelijkheid binnen het jeugdwerk. Alle jeugdverenigingen werden gescreend op basis van ‘de 7 B’s van toegankelijkheid’. Uit de resultaten van die ‘toegankelijkheidsscans’ kwamen enkele algemene tendensen naar boven. Eén daarvan is de zichtbaarheid in het straatbeeld. Meike: “In Lokeren liggen de meeste verenigingen niet aan de straatkant, waardoor ze een beetje verstopt zitten. Daarom is het belangrijk om extra in te zetten op zichtbaarheid door middel van een bord, vlag, pijl,…”. Ook schepen van jeugd, Marjoleine De Ridder (CD&V), vindt het belangrijk dat de jeugdverenigingen voldoende zichtbaar zijn: “Dat de jeugdraad ervoor zorgt dat alle Lokerse jeugdverenigingen een éénvormig infobord krijgen en dat dit nog eens ontworpen is door Lokerse jeugd is gewoon schitterend!”

De Lokerse jeugdraad zette mee zijn schouders onder het initiatief. “Als Lokerse jeugdraad is het één van onze doelstellingen om het Lokerse Jeugdwerk te ondersteunen. Diversiteit en inclusie zijn daarenboven twee thema’s die ons nauw aan het hart liggen”, aldus Matthias Van Acker, voorzitter van de Lokerse jeugdraad. “Daarom vonden we het de ideale gelegenheid om onze spaarcenten aan te spreken en te investeren in duurzame borden die de zichtbaarheid van de verschillende jeugdverenigingen sterk vergroot.”

De borden zelf werden ontworpen door Gertjan Coppens, oud-groepsleiding van scouts Heirbrug. Ondertussen werden de verschillende borden ook verdeeld aan alle verenigingen en is het een kwestie van ze zichtbaar op te hangen. In de loop van de maand september zullen de Lokeraars zo dus alle jeugdverenigingen in het straatbeeld zien opduiken.

Diversiteit

Naast deze borden zal het komende jaar ook de Werkgroep Diversiteit structureel onderdeel worden van de jeugdraad. “De bedoeling is om drie keer per jaar samen te komen met de verschillende verenigingen en uit te wisselen rond diversiteit en inclusie. Zo hebben de verenigingen enerzijds een netwerk om ervaringen uit te wisselen en vormt deze werkgroep anderzijds ook een platform om bepaalde thema’s aan bod te laten komen of (ervarings)deskundigen uit te nodigen en in contact te brengen met de vrijwilligers”, besluit Siham Ayad, lid van het Dagelijks Bureau van de jeugdraad en verantwoordelijk voor de werkgroep Diversiteit.

