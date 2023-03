Jeugdorganisaties Horizon en Vagevuur verkozen tot Meest Verdienstelijke Lokeraar: “Dankzij onze werking zagen jongeren voor eerste keer de zee”

“De kinderen en jongeren die we begeleiden, plukken daar de vruchten van. Een mooi voorbeeld is een Afghaans meisje die we in het verleden hebben begeleid intussen studeert ze rechten en zit ze op kot in Gent, maar af en toe springt ze ook bij als vrijwilligster in onze werking”, leggen Jolijn De Haene en Marlies De Niel, co-voorzitsters van vzw Horizon uit.

Eerste keer bioscoop

Vrijwilliger Erik Tolner bracht een pakkende bedankingsspeech in het Cultuurcentrum. “Bij een uitstap naar de zee bleek dat twee jongens uit het vijfde leerjaar nog nooit de zee hadden gezien. Toen we naar een film gingen kijken in de Siniscoop in Sint-Niklaas waren twee broers van 9 en 10 jaar oud onder de indruk van het gigantische scherm. Bleek dat ze voor de eerste keer in hun leven in een cinemazaal terecht waren gekomen. Op zo’n momenten weet je waarvoor je het doet”, zegt Tolner. “Onze geldprijs van 500 euro zullen we dan ook besteden aan dergelijke activiteiten.”