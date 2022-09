Jazzklub programmeert Brussels jazzkwintet

Mobilhome is een Brussels internationaal jazzkwintet, gevormd door pianist Camille-Alban Spreng. Met als leidraad ‘music is where your home is’, leiden ze de luisteraar op een hobbelig pad vol gevaarlijke bochten richting mistige landschappen of bruisende stadsdelen. Mobilehome slaagt erin een rijke muzikale wereld te presenteren die even geliefd is bij de kenners als de toevallige luisteraar.