Jazzklub ontvangt Lester Kay voor terrasconcert

Lokeren Lokeren-Tem­se moet eerste twee thuiswed­strij­den afwerken zonder publiek

Na incidenten in de wedstrijd tegen KVK Ninove van 1 mei moet Lokeren-Temse zijn eerste thuiswedstrijden van het komende seizoen achter gesloten deuren spelen. Die uitspraak van Voetbal Vlaanderen is in beroep bevestigd. De club gaat wel nog in evocatie.

28 juni