Jazzklub ontvangt Dirk Serries Quintet

Zele Moskeevere­ni­ging vult drie vrachtwa­gens met hulpgoede­ren voor Turks rampgebied: “Hartver­war­men­de solidari­teit”

Na de zware aardbevingen in Turkije heeft de Turkse gemeenschap in Zele meteen een solidariteitsactie op poten gezet in de moskee in de Zwaanstraat. Drie vrachtwagens vol met hulpgoederen trekken richting het getroffen gebied. “Iedereen staat te springen om te helpen. Het is hartverwarmend”, zegt schepen en mede-initiatiefnemer van de actie Serdar Celik.

7 februari