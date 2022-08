Inval in garage in industriepark van Lokeren loopt helemaal fout: hand van man (36) afgehakt met ijzeren staaf, vier personen gearresteerd

Geweerschoten

De ijzeren staaf had een scherpe rand en dat had een van de aanwezigen geweten. Zijn hand werd afgehakt, waarna hij zich meteen terugtrok in één van de wagens. Hij liet hierbij een bloedspoor achter op de oprit tot in de auto. Eén van andere bestuurders haalde hierop een pistool tevoorschijn en schoot enkele keren in het rond. Hij raakte niemand, waarna de bende wegvluchtte. De man wiens hand werd afgehakt snelde zich, vergezeld van enkele vrienden, naar de spoeddienst van het ziekenhuis in Lokeren. Volgens getuigen zaten zij volledig onder het bloed. In het AZ Lokeren werd beslist dat de man meteen moest worden overgebracht naar het UZ in Gent, waar hij onmiddellijk geopereerd zou worden.