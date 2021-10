INTERVIEW. UGent-professor Stijn Baert (38) en zijn leraar Grieks Alain Debbaut (60): “Hij leerde me buiten de lijntjes te kleuren”

LokerenAls professor arbeidseconomie geldt hij als een autoriteit in zijn vakgebied, maar in zijn jaren op de schoolbanken van het Sint-Lodewijkscollege in Lokeren was Stijn Baert allerminst een haantje-de-voorste. De lessen Grieks van zijn leerkracht Alain Debbaut vormde een van de weinige lichtpunten in een periode waar hij met zichzelf worstelde. “Zonder Alain waren de donkere jaren van het middelbaar nog donkerder geweest.”