Internationale wetenschappers bezoeken Reynaertdorp Daknam

De International Reynard Society bestudeert de rol van dieren in de Europese literatuur van de Middeleeuwen en de nasleep daarvan. In het kader van een internationale conferentie georganiseerd aan de Universiteit van Antwerpen stond ook een bezoek aan Reynaertdorp Daknam op de planning. De deelnemers kwamen uit alle windstreken van Europa. “Normaal zijn er ook gasten uit Amerika of Azië aanwezig, maar Covid steekt daar nog altijd een stokje in de wielen”, klinkt het bij de organiserende professoren Remco Sleiderink en Patricia Stoop. De rondleiding in Daknam werd gegeven door schepenen Marina Van Hoorick en Stefan Walgraeve (beiden Open Vld). “Dat het Reynaertverhaal internationale weerklank kent, mocht ik onlangs toevallig ontdekken bij een bezoek aan Engeland waar ik toevallig op een expo stootte over de sluwe vos”, aldus schepen Walgraeve.