Infoavond over Aziatische hoornaar

Stad gaat snelheids­over­tre­din­gen voortaan zelf sanctione­ren: “Extra inzetten op verkeers­vei­lig­heid”

In navolging van andere steden en gemeenten gaat Stad Lokeren voortaan zelf snelheidsovertredingen sanctioneren met GAS-boetes. Het gaat om overtredingen tot 20 km per uur boven de toegelaten snelheid. “Met de extra middelen die naar de stadskas vloeien, kunnen we onder andere ook investeringen doen in maatregelen voor meer verkeersveiligheid”, zegt burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld).