India laat Peter (52) niet vertrekken om afscheid te nemen van stervende moeder (92): “Ik ben haar enige zoon, niemand zorgt voor haar”

Alexander slaagt na immens druk jaar op zijn 16de voor ingangsexa­men geneeskun­de: "Eerst nog diploma vijfde én zesde middelbaar behaald”

Amper 16 jaar is Alexander Vander Cruyssen uit Waasmunster en toch begint de jongeman in september aan de opleiding geneeskunde. Als een van de jongste studenten ooit in ons land, slaagde hij voor het ingangsexamen, en dat dankzij een immens druk schema. “Veel vrije tijd had ik niet dit jaar”, vertelt hij.