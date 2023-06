IN BEELD. Tweede editie Bar Lokal brengt 1.400 bezoekers op de been

Opnieuw spectacu­lair ongeval op rotonde: Poolse bestuurder vliegt tientallen meters door de lucht in Wachtebeke

Op de R4 in Wachtebeke gebeurde zondagavond een spectaculair ongeval. Een bestuurder miste er een rotonde en vloog enkele meters door de lucht. Hij raakte als bij wonder slechts lichtgewond, maar zat wel even gekneld in zijn voertuig. De twintiger werd afgevoerd naar het ziekenhuis.