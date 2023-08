IN BEELD. Kinderen baas in Fonnepark

Goe Vur in den Otto vraagt en krijgt nachtelij­ke fanfare op Lokerse Feesten

De Lokerse Feesten staan er al jaren om bekend om de riders of verlanglijstjes van artiesten tot in de puntjes in te willigen. Op de metaldag vroegen en kregen de mannen van Goe Vur in den Otto het bezoek van een nachtelijke fanfare tijdens hun optreden op de Grote Kaai.