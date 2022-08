IN BEELD. De droogte: herfstbeelden tijdens zomer in Lokerse stadsparken

Lokeren “Properste Feestweek ooit”: Lokerse stadsfesti­vals en kermis schakelen over op herbruikba­re bekers

Wie op de Lokerse Feesten, Fonnefeesten of kermis een pint bestelt, krijgt die vanaf dit jaar geschonken in een herbruikbare beker. De Lokerse Feestweek is zo een voorloper in het Vlaamse festivallandschap. Beide stadsfestivals dokterden hun eigen systeem uit om bezoekers mee te krijgen in het verhaal.

4 augustus