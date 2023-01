Huwelijksbeurs ‘Trendy Trouwen’ in zaal Lumière

“Zorgvuldig kiezen we onze trouwpartners uit per regio die de bezoekers ondersteunen in het maken van de juiste keuzes. Naast enthousiasme merken we steeds vaker aarzeling op onder de bruidsparen in spe. Volgens ons heeft dit te maken met de bijzondere tijden waarin we leven, waarin niets nog bij het oude lijkt te kunnen blijven. Door heel selectief onze partners te selecteren op basis van knowhow en expertise willen we hiermee ook in 2023 het verschil maken in the weddingscene”; zegt bezieler Philippe Vansteenbrugge.