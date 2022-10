HUIZENJACHT. Eksaarde, kindvriendelijk dorp bij Lokeren: “Een gezinswoning heb je vanaf 300.000 euro”

Lokeren Twee maanden rijverbod voor beklaagde die geflitst wordt met snelheid van 188 kilometer per uur op E17

In de politierechtbank van Dendermonde stond dinsdagochtend een man terecht die het gaspedaal stevig had ingedrukt op de E17 ter hoogte van Lokeren. De man werd er geflitst met een snelheid van 188 kilometer per uur. “Ik was verstrooid en lette even niet goed op", aldus de beklaagde.

