Hockey Club Lokeren ontvangt label hartveilige club

Lochristi Fietswin­kel Bikery in Lochristi overgeno­men door Fietsen Wildiers: “Derde Oost-Vlaam­se winkel”

De lokale fietswinkel Bikery gevestigd in Lochristi maakt sinds enkele weken deel uit van de Vlaamse fietsenretailer Fietsen Wildiers. Vanaf nu kunnen klanten uit Oost-Vlaanderen, naast de bestaande Wildiers (e)-bike centers in Mariakerke en Drongen, ook terecht in Lochristi voor advies op maat bij de aankoop of leasing van hun e-bike of fiets.

20 mei