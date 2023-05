Hennepplantage van twee hectare in industriezone: “Niet te verwarren met cannabis maar dit maakt het wel moeilijk om gronden te vinden”

Op een braakliggend terrein in de industriezone E17/4 in Lokeren is zo’n twee hectaren hennep ingezaaid. Niet illegaal want het stadsbestuur gaf hiervoor zijn zegen. Van deze hennep kan je dan ook niet high worden. De bedoeling is CO2 uit de lucht te halen en het gewas te gebruiken als bouwmateriaal.