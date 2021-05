“Hele stad daverde door inslag”: bliksem richt ravage aan in Lokeren

LokerenIn de Kopkapelwijk in Lokeren heeft een hevige blikseminslag een huis verwoest in de Maurice Maeterlinckstraat. De kracht van het natuurfenomeen deed de stad letterlijk op haar grondvesten daveren. Er geraakte niemand gewond. Ook in de Gaverstraat in Sint-Gillis-Waas sloeg de bliksem in op een woning.

Een hevige onweer passeerde iets na 18 uur boven Lokeren. In de Maurice Maeterlinckstraat werd een woning nagenoeg volledig vernield door de bliksem. De inslag deed over heel de stad woningen daveren. Het dak werd voor een groot deel weggeblazen, net als de ramen, en een deel van de stenen gevel werd weggeblazen. Ook de aanpalende woning deelde in de averij. De haag voor de woning vatte vuur en moest geblust worden. Gelukkig bleef het bij materiële schade en raakte niemand gekwetst.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm De haag aan de woning vatte vuur en moest geblust worden. © rv

De klap was zeer hevig en was zelfs te voelen tot in het centrum van Lokeren. Volgens kenners was het dan ook een uitzonderlijke sterke inslag. Lena Van Boven, gemeenteraadslid voor Vlaams Belang en buurtbewoner, woont vlakbij de plek van het onheil. “Ook hier daverde de hele buurt van de klap met als gevolg dat de elektriciteit uitviel en ik nog steeds geen internet heb”, getuigt ze. Ook andere Lokeraars maken via sociale melding dat ze zonder elektriciteit vielen door de inslag.

Volledig scherm De blikseminslag zorgde voor een ravage aan de woning. © rv

Ook elders in het Waasland sloeg het noodweer toe. In de Gaverstraat in Sint-Gillis-Waas sloeg de bliksem ook in op een woning. Een aantal huizen viel zonder elektriciteit. Ook in het noorden van het Waasland vielen er gelukkig geen gewonden bij het incident.

Volledig scherm Blikseminslag in Gaverstraat in Sint-Gillis-Waas © Celestia van der Stoelen