Hardleerse Lokeraar die blijft rondrijden zonder rijbewijs opnieuw betrapt: “Dit keer zat niet ik, maar wel vriendin achter stuur”

Al sinds zijn zestiende rijdt Tarik E. rond met auto’s alsof het een lieve lust is. De man beschikte nog nooit over een rijbewijs, maar blijft wel met wagens rijden. Ook vrijdag stond hij terecht voor sturen tijdens een rijverbod en het weigeren van een drugstest. De man zit intussen al in de gevangenis voor een eerder vonnis van de Dendermondse politierechtbank.

Het Openbaar Ministerie was niet mild voor de jongeman. “Ik weet niet wat de bedoeling is, maar al sinds de jeugdrechtbank heb je problemen en dit lijkt niet te veranderen. Zit je dan zo graag in de gevangenis?”, klonk het.

De politie van Lokeren betrapte E. dit keer terwijl hij plots verwisselde van plaats met zijn vriendin Claudia K., van wie het voertuig was. Ze deden toen alsof de vrouw achter het stuur zat, en die wist heel goed dat hij niet meer mocht rijden. “Mijn cliënt zat op dat moment in de plaaster en kon helemaal niet rijden", aldus zijn advocaat. “Zijn vrouw wist dit uiteraard ook dat hij een rijverbod had, dus er was geen enkele motivatie om hem te laten rijden. Wij vragen dan ook om de vrijspraak in dit dossier.”

Uit de vaststellingen van de politie en de verklaringen blijkt echter dat Tarik E. ook zou gevraagd hebben om de vaststellingen te laten vallen omdat hij net zijn leven had gebeterd, hij gaf dan ook toe dat hij had gereden. Ook dit ontkende de beklaagde nu ten stelligste, waardoor de rechter de agenten zal laten oproepen om te komen getuigen. De zaak werd hierdoor uitgesteld naar 16 september.