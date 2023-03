Hardleerse bestuurder vliegt drie jaar de cel in: “Nog vier rechtszaken hangende voor zelfde feiten”

Het Openbaar Ministerie was bijzonder duidelijk wanneer de man om nog één kans vroeg. “Die kans heb je intussen al meermaals gehad. Na de feiten waarvoor je vandaag terecht staat zijn er nog vier andere dossiers die nog moeten behandeld worden in de rechtbank. Wat de straf ook mag zijn, je legt het altijd naast je neer en doet gewoon waar je zin in hebt", klonk het.

De feiten speelden zich af in maart 2021 toen hij met de wagen van een vriendin aan het rijden was om een vriend in panne uit de nood te helpen. De politie merkte de bestuurder op en ging hem meteen achterna. “Mijn cliënt beseft dat hij de eerste jaren niet meer zal mogen rijden, maar hoopt niet naar de gevangenis te moeten", verklaarde zijn advocaat. “Hij is wakker geschud en hoopt op nog een kans.” De rechtbank was onverbiddelijk en stuurde de man drie jaar naar de cel, hij kreeg ook een boete van 12.000 euro en is ongeschikt verklaard om nog met een wagen te rijden. Gezien het recidivegevaar werd hij meteen aangehouden.