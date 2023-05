HAP Food Festival komt naar Raemdonckpark

Lokeraars kijken binnen in zwembad in aanbouw: “1,26 miljoen liter water nodig om alle baden te vullen”

Als de werken op schema blijven, kunnen de Lokeraars eind januari 2024 een eerste duik nemen in het nieuwe zwembad aan de Sportlaan. Nieuwsgierigen konden zondag al een kijkje nemen in het zwembad in aanbouw tijdens Open Wervendag. Het nieuwe zwembad wordt in oppervlakte dubbel zo groot als zijn voorganger.