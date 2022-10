Griezelen in de bib

Lokeren-Tem­se wint vlotjes in Brakel en mag naar boven kijken: “Er staat een geheel waarin iedereen voor elkaar vecht”

0-3, appeltje-eitje. Gil Van Moerzeke drie keer op scorebord - hattrickheld in de Vlaamse Ardennen. Lokeren-Temse denderde over Olsa Brakel, pakt veertien op achttien en staat alleen derde. ”Zowel verdedigend, als aanvallend leggen we er allemaal onze kop voor.”

25 oktober