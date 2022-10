Gratis historische lezing over opvang Joodse vluchtelingen in Sint-Teresiacollege

In het begin van de Tweede Wereldoorlog verbleven er 193 joodse vluchtelingen in de huidige VLOT!-campus Sint-Teresia in Eksaarde. Iets wat velen niet weten. Op donderdag 20 oktober komen dr. Nico Wouters van CEGESOMA Brussel en voormalig geschiedenisleerkracht aan het Teresiacollege, Christ Criel er alles over vertellen tijdens een gratis lezing op de campus, waarop iedereen welkom is.