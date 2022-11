GO! Tovertuin opent boekenruilkast in Hoogstraat

Verhalenwereld

“We zetten eigenlijk heel het jaar actief in op lezen”, vertelt directeur Sofie Buyse. “Via technisch én begrijpend lezen proberen we zo veel mogelijk leerlingen te laten genieten van de wondere verhalenwereld. We lezen ook in al onze klassen minimaal 3 keer per week voor, ook in onze derde graad. Want onderzoek toont aan dat voorlezen belangrijk is voor de socio-emotionele en de taalontwikkeling van kinderen. Op deze manier zetten we ook in op leerplezier bij jong en oud. Dus hoe meer er gelezen en voorgelezen wordt, hoe beter. Daarom wilden we deze voorleesweek ook de ouders én de buurt warm maken voor verhalen. ”