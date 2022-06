GO! Basisschool Klim Op breidt capaciteit uit met 45 plaatsen

GO! basisschool Klim Op in Lokeren maakt deel uit van GO! scholengroep Het Leercollectief en is één van de twintig projecten die in Vlaanderen meer dan 1.000 extra leerlingen een plaats mag bieden. Daar is directeur Liselotte Botterman heel blij mee: “In onze school staat inclusie centraal, dus we zijn erg enthousiast dat we in de toekomst nog meer leerlingen kunnen omarmen. Het zijn schrijnende verhalen van kinderen die uren op de bus moeten zitten, of erger nog: helemaal geen plaats vinden.”

Daknamse Bossen

Midden in de Daknamse bossen leren leerlingen van het buitengewoon én gewoon onderwijs van en aan elkaar in GO! basisschool Klim Op. Want in dit unieke project is er naast buitengewoon onderwijs, ook plaats voor een beleefschool met gewoon onderwijs. “Ons motto is: ‘Van goed buitengewoon onderwijs voor enkelen naar buitengewoon goed onderwijs voor iedereen’, gaat Botterman verder. “Het is onlogisch om de twee werelden te scheiden van elkaar. Daarom delen we een campus en nemen we de sterktes van de ene wereld mee naar de andere. Elke dag opnieuw zetten we bij GO! basisschool Klim Op stappen naar een volledig inclusieve school met een brede schoolpoort, waar leerlingen ongeacht hun onderwijsbehoeften of zorgnoden een plekje vinden.”