Gezondheidscoach Annik start praktijk en geeft lezing: “Ik wil Lokeraars gezonder laten leven”

“Bijna zes op de tien Lokeraars lijdt vandaag aan overgewicht. Dat kunnen we afleiden uit de nationale cijfers,” zegt Annik Leyman. Zij startte in Lokeren een praktijk op waar ze als erkende gezondheidscoach mensen begeleidt naar een gezondere levensstijl. “Deze cijfers zijn ontnuchterend. Daarnaast neemt ook het aantal mensen toe dat kampt met een gebrek aan energie of aan chronische aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, diabetes, en kanker.”

Levenskwaliteit

“Toch toont meer en meer onderzoek aan dat we een heel groot deel van onze levenskwaliteit en gezondheid zelf in handen hebben. Zogenaamde levensstijlfactoren zoals wat we eten, hoeveel we bewegen, hoe we omgaan met stress en hoe we slapen bepalen in sterke mate hoe fit en energiek we ons voelen. Bovendien kunnen gezonde gewoontes er ook voor zorgen dat we op lange termijn minder kans hebben op het ontwikkelen van chronische aandoeningen.”