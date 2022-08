Gezoarse Feesten tellen af naar driedaagse festiviteiten

Vrijdagavond staat traditioneel in het teken van de jeugd met ‘Kamping Gezoarde’. Headliner dit jaar is dj Timmy Tirol ft. MC Koen. Er is geen voorverkoop, maar wie verkleed komt betaalt slechts 5 euro. Anders betaal je 7 euro inkom. De deuren openen om 19 uur.

Zaterdag gaat van start met jaarlijkse dansnamiddag voor alle leeftijden om 13.30 uur met een optreden van Rudy Jones. Jong en oud zijn welkom. Na het succes van vorig jaar keert ook de barbecue terug op zaterdagavond met aansluitend een optreden van Los Del Sol en als afsluiter de dj’s van Radio Rommelmarkt. De toegangsprijs voor het optreden en de barbecue bedraagt 30 euro. Wie enkel het optreden wil zien betaalt 10 euro. De inschrijving is compleet na storten van het volledige bedrag op het rekeningnummer BE62 7360 1219 2661. Je dient je naam en het aantal personen te vermelden bij de betaling. Elke volwassene kan 2 stukken vlees kiezen, voor elk kind is 1 stuk voorzien. Inschrijven kan tot zondag 21 augustus.

Reuze Kinderland

Zondag is traditioneel de drukstbezochte dag van de Gezoarse Feesten met een uitgebreid programma. De dag begint met een grote rommelmarkt in de omgeving van ’t Uilennestje en de aanpalende straten, gevolgd door een aperitiefconcert van Emilie My Dear. Om 12 uur is het etenstijd met paardenworsten, stoverij, hamburgers, frikadellen en handgesneden frietjes te verkrijgen tot zolang de voorraad strekt. Om 13.30 uur is de jeugd aan zet in ‘Reuze Kinderland’ voor de allerkleinsten. Vanaf 14 uur gaat het animatiefestival ‘Hemelse spektakels en dagverse wonderen’ van start met straatanimatie, circusartiesten en zotte fanfares.