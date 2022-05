Gestolen bobcat teruggevonden in Duitsland dankzij trackingsysteem

Een oproep via sociale media leverde meteen een spoor op. Op camerabeelden was te zien dat de dieven een bestelwagen met aanhangwagen gebruikt hadden om de bobcat te transporteren. Het was echter vooral dankzij het trackingsysteem dat de machine kon gelokaliseerd worden in Duitsland. De politie van Lokeren schakelde Duitse collega’s in waarna de bobcat in beslag werd genomen. De koper had cash betaald en een vervalste factuur gekregen. “We moeten nog wachten tot ze de bobcat vrijgeven maar we willen alvast iedereen bedanken voor de hulp, de tips en de camerabeelden en vooral ook de politie van Lokeren voor hun snelle reactie en onderzoek”, reageert aannemer Jarno Van der Stricht.