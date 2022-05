Gerenommeerde Deense ontwerpster brainstormt met Lokerse GO!-scholen over leeromgeving

Maandag kwam Bosch langs bij GO! Basisschool Klim Op in de groene omgeving van de Daknamse Bossen. “Die groene omgeving is een troef die veel andere scholen niet hebben. Klim Op zou daarom bijvoorbeeld een samenwerking kunnen opzetten met andere Lokerse scholen zodat ze hier inspiratie kunnen opdoen”, aldus Bosch. “Ook binnen willen we heel graag onze leerruimtes nog veel meer afstemmen op ons unieke inclusief project, waarin zowel buitengewoon als gewoon onderwijs een plaats heeft,” vult Liselotte Botterman, directeur van Klim Op aan.

De Tovertuin

Woensdag is het de beurt aan De Tovertuin om Bosch te ontvangen. Kinderen van verschillende leeftijden leren er, net zoals in de maatschappij, van en aan elkaar. “De tijd van de rijen met banken en de leerkracht vooraan, is voorbijgestreefd”, zegt directeur Sofie Buyse. “Ik ben heel blij dat we, samen onder leiding van Rosan en haar team, mee kunnen nadenken hoe we het onderwijs van nu en de toekomst kunnen doortrekken in ons schoolgebouw.”

“Het is een enorme eer dat Rosan Bosch onze scholen wil leren kennen en mee wil nadenken over het juiste leerklimaat voor onze leerlingen,” zegt Tania De Smedt, algemeen directeur van GO! scholengroep Het Leercollectief. “Binnen het GO! zijn we enorm hard bezig met een visiegedreven onderwijs van de toekomst, maar verouderde infrastructuur remt ons daar soms in af. Dankzij de expertise en vernieuwende inzichten van Rosan en haar team leren we hoe we dit best aanpakken.”

Rosan Bosch (links) brainstormt met directeur Liselotte Botterman en de leerkrachten over de leeromgeving op basisschool Klim Op.