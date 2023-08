Scouts organise­ren 35e editie van Patershol­fees­ten: “Lokaal omtoveren tot kerk met dansaltaar”

Al 35 jaar organiseert Scouts Sombeke de Patersholfeesten op hun terrein tijdens de kermis in het dorp. Vanaf vrijdag 18 augustus tot en met “de langste nacht” van maandag 21 augustus is het feest et veel muziek en kinderanimatie.