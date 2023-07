Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Lokeren vandaag

Amerikaan­se tieners Indra (12) en Iona (10) versprei­den ‘positieve stenen’ in Waasmun­ster: “Traditie uit Verenigde Staten hier leven inblazen”

Wie in Waasmunster gaat wandelen of fietsen stoot mogelijk op een kleurrijke steen met een positieve boodschap. Achter het initiatief schuilen Indra (12) en Iona (10). Twee Amerikaanse tieners met roots in Waasmunster. “In heel wat Amerikaanse dorpjes vind je ‘positive rocks’. We hopen dat het hier ook zijn eigen leven gaat leiden.”