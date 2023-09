Derde editie van ‘Jan en Alleman verkeers­vei­lig’ vindt plaats in september

Op 17 september vindt in Zele de derde editie plaats van ‘Jan en Alleman verkeersveilig’. Dit is een fietsrit van verschillende afstanden voor het goede doel. Kelly Cogen organiseerde dit drie jaar geleden voor het eerst nadat ze haar man Jan verloor bij een tragisch verkeersongeval in Waasmunster.