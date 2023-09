Twee nieuwe directeurs aan de slag bij VLOT!-scholen­groep

Bij de start van het nieuwe schooljaar verwelkomt het directieteam van de Lokerse VLOT!-scholengroep twee nieuwe leden. Wim De Bruyn was voorheen 16 jaar directeur op basisschool Tuimelaar in Klein-Sinaai. Ook Hilde De Paepe heeft al 20 jaar ervaring in het onderwijsveld.