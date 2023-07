Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Lokeren vandaag

EU-commissa­ris Simson bezoekt Lokerse werf waterstof­lei­ding

De Estse EU-commissaris voor Energie Kadri Simson bracht afgelopen vrijdag een bezoek aan de werf in Lokeren en Zele voor de aanleg van de eerste pijpleiding voor gas- én waterstof. “Deze pijpleiding, die klaar is voor waterstof, past goed bij onze inspanningen om nieuwe waterstofcorridors te creëren over de hele EU”, aldus Simson.