Gemengde reacties over fusie met Moerbeke op Lokerse woensdagmarkt

Lokeren/MoerbekeWat vinden de Lokeraars en Moerbekenaren van de fusieplannen tussen beide gemeenten? Wij legden ons oor te luister op de woensdagmarkt in Lokeren. “Fijn dat we straks met Lokeren ook aan Nederland grenzen. Misschien krijgen we dan wel een uitzondering als ze ooit weer de grenzen moeten sluiten door een pandemie.”

Aan het kraam van de Moerbeekse marktslager ‘Dirk en Heidi’ is de fusie gespreksonderwerp nummer één. “We kwamen in Moerbeke toch wel uit de lucht vallen over dit nieuws. We wisten van niks. Persoonlijk hoop ik vooral dat de lokale dienstverlening in onze gemeente kan blijven bestaan en dat je niet voor het minste naar het stadhuis van Lokeren moet hollen”, zegt slager Dirk De Wilde.

Zijn Lokerse klanten André en Robert zien er vooral politieke motieven achter. “Beide burgemeesters zijn van dezelfde politieke familie en één plus één is twee”, klinkt het. “Bovendien zat Moerbeke in de tang na de fusie tussen Lochristi en Wachtebeke konden ze nog weinig anders dan in zee gaan met Lokeren. 6.500 inwoners is gewoon te weinig.

“Mooie gemeente”

Op een terrasje iets verderop genieten oud-collega’s Nancy en Ann samen van een drankje en de stralende zon. De Lokerse vrouwen zien de voordelen wel in van een fusie met Moerbeke. “Ik fiets veel en Moerbeke is best een mooie gemeente met veel groen. Fijn dat ze straks ook bij onze stad zal horen”, zegt Ann. “In het begin is er altijd wat weerstand tegen verandering, maar Daknam en Eksaarde maken ook al decennia deel uit van onze stad zonder problemen”, vindt Nancy. “Bovendien zullen we door de fusie met Moerbeke straks ook een stukje aan Nederland grenzen. Wie weet komt dat ooit nog wel eens van pas als er nog eens een strenge lockdown van kracht is en de grenzen worden afgesloten. Wie weet, krijgen we dan als inwoners van een grensstad wel een uitzondering”, lacht ze.

Volledig scherm Ann en Nancy kunnen zich wel vinden in de fusie met Moerbeke. © Yannick De Spiegeleir