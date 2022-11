Geldboete en rijverbod nadat bestuurder met voorlopig rijbewijs politiebevel negeert

De jongeman was net bij een vriendin geweest in Gent toe hij op weg was naar huis in Lokeren. De politie wilde overgaan tot een controle van de chauffeur, maar de jongeman bleef verder rijden ondanks het geluid en de blauwe zwaailichten van de politie. Hij kon uiteindelijk klemgereden worden door een tweede politievoertuig en werd daarna gecontroleerd. Het bleek om een bestuurder te gaan met een voorlopig rijbewijs en op een tijdstip dat hij helemaal niet mocht rijden. “Ik had niet door dat de politie mij wilde tegenhouden, anders was ik meteen gestopt”, klonk het. De man kreeg voor deze feiten een geldboete van 1.200 euro en een rijverbod van 15 dagen.