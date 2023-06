Geen treinverkeer tussen Lokeren en Sint-Niklaas na aanrijding in Belsele

Zware uitslaande brand legt hoevewo­ning in Koewacht in de as, vuur vermoede­lijk ontstaan aan fietsbatte­rij

In de Bergstraat in Koewacht heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een zware woningbrand gewoed. Ondanks de inzet van heel wat middelen door de Hulpverleningszone Waasland ging het huis bijna volledig in vlammen op. De brand ontstond vermoedelijk aan een fietsbatterij.