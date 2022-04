Gedenkplaat Poolse bevrijders krijgt plek op gevel bib

Lokeren Eerste spadesteek luidt bouw nieuwe brandweer­ka­zer­ne in: “Betere bereikbaar­heid cruciaal voor snelle interven­ties”

Op de Hoedhaarsite is het startschot gegeven van de bouw van de nieuwe brandweerkazerne. Door het drukke verkeer in het centrum verliest de brandweer op haar huidige locatie soms te veel tijd. “Met de nieuwe brandweerkazerne hebben we straks een rechtstreekse aansluiting op de stadsring”, zegt postoverste kapitein Xavier Vermaere.

