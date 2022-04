Gastsprekers bedrijven op bezoek in VLOT!-campus Creo

Waasmunster Beklaagde rijdt bijna 200 kilometer per uur op E17: “Was gehaast om iets naar werf te brengen”

H.B. uit Zele reed vorig jaar met een snelheid van bijna 200 kilometer per uur op de E17 in Waasmunster toen hij geflitst werd. De man was op weg naar een werf in Puurs, waar hij iets vergeten afgeven was. “Ik besef dat dit niet goed te praten valt", zei H in de rechtbank.

19 april