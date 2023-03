Freinetschool Keerpunt verhuist van Belsele naar Lokeren: “Meer aansluiting vinden bij buurtleven”

Het Lokerse onderwijslandschap verwelkomt vanaf 1 september een eerste secundaire methodeschool. Freinetschool Keerpunt Waasland verhuist van Belsele naar de Durmestad en neemt zijn intrek in ‘Den Blauwen Hof’ aan de Oud-Strijderslaan. “In Sint-Niklaas hadden we af te rekenen met concurrentie van andere secundaire methodescholen. Bovendien kunnen we hier meer werk maken van een connectie met de buurt”, zegt José Depuydt van Keerpunt Waasland.

Scholen op mensenmaat creëren. Dat is het uitgangspunt van Freinetschool Keerpunt dat verspreid over Vlaanderen verschillende vestigingen, van Hasselt tot Oudenaarde, kent en twee schooljaren terug de deuren opende in een voormalige dokterspraktijk in Belsele. “We hadden ons oog al een tijdje laten vallen op Lokeren, maar een locatie vinden was niet zo eenvoudig”, zegt Depuydt. Zo kwam Keerpunt uiteindelijk terecht bij Den Blauwen Hof: de thuisbasis van de Lokerse liberale partij tussen het Zand en de Oud-Strijderslaan.

Naaiatelier

“Het is uiteraard niet onze bedoeling om ons aan een politiek gedachtegoed te linken, maar hier vonden we geschikte en moderne ruimtes. Bovendien zitten we hier pal in het centrum en één van de basisgedachtes achter het Freinetonderwijs is de brug slaan met de buurt. In de stedelijke context van Lokeren kunnen we met onze leerlingen zo op bezoek gaan bij verschillende organisaties. Zo hebben we in het gebouw een naaiatelier als buur. Ook met hen zullen we uiteraard in dialoog gaan. Het moet trouwens gezegd: de Stad Lokeren en het lokale CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding, red.) hebben ons zeer goed geholpen.” Keerpunt biedt ateliers aan waar de jongeren van allerlei opties kunnen proeven van lassen of fietsen herstellen tot natuurexploratie. Maar net als elke andere school uit het gesubsidieerd onderwijs werkt Keerpunt met dezelfde eindtermen die de leerlingen moeten behalen.

Volledig scherm Foto van enkele leerlingen op de huidige locatie in Belsele (archiefbeeld) © Yannick De Spiegeleir

Openbaar vervoer

In de eerste graad van de Keerpuntschool volgen momenteel een tiental leerlingen les. “Sowieso bieden we onze lessen aan in graadklassen, het eerste en tweede jaar zitten samen. Vanaf volgend schooljaar richten we ook een klas in voor de tweede graad”, schetst Depuydt. Of er geen leerlingen zullen afhaken door de verhuis van Belsele naar Lokeren? “Die kans is natuurlijk niet onbestaande. Al beschikt Lokeren wel over goede connecties voor het openbaar vervoer. Dat geeft ons ook meer mogelijkheden om met de groep eens naar een vestigingsplaats te trekken van een andere Keerpuntschool in Vlaanderen. Sowieso telt elke klas maximum 15 leerlingen. Kleinschaligheid zit in het dna van onze werking.”

Meer info: www.keerpuntscholen.be of waasland@keerpuntscholen.be.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.