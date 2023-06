Freek De Backer bundelt portretten van bekende Lokeraars in boek en expo: “Vijftigtal portretten van iconische stadsgenoten”

Lokerse landbouw­vel­den decor voor ‘werf van het decennium’: “Transport van gas én waterstof onder E17 en Schelde”

Gasnetbeheerder Fluxys legt momenteel een nieuwe pijpleiding aan tussen Desteldonk en Opwijk voor het transport van aardgas en later ook waterstof. Een cruciale ingreep voor de Europese bevoorradingszekerheid na het wegvallen van Russisch gas. Premier Alexander De Croo (Open Vld) en minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) kregen in de Nieuwpoortstraat in de Lokerse Oudenboswijk een blik achter de schermen van de ‘werf van het decennium’. Wij konden over hun schouders meekijken.