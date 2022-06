Freek De Backer brengt bekende Lokeraars voor de lens in expo én fotoboek: “Elk portret heeft zijn eigen verhaal”

Met het pas verschenen fotoboek ‘Bekende Lokereirs’ toont chef-kok Freek De Backer dat hij over meerdere talenten beschikt. “De gemiddelde Lokeraar beseft niet hoeveel mooie mensen er in zijn stad wonen.”

In hartje Dendermonde baat Freek al meer dan 10 jaar Resto Freek uit, maar een gesprek met zijn goede vriend en collega chef-kok Steve Conard van de Antwerpse horecazaak RAS (voormalig Zuiderterras) bracht de bal aan het rollen. “Omdat we elkaar nogal weinig zagen, besloten we vijf jaar geleden impulsief om ons in te schrijven voor de richting fotografie in de PCVO-school in Wetteren.”

Anton Corbijn

Voor een portretopdracht trok Freek zijn stoute schoenen aan en vroeg hij de wereldbekende Nederlandse fotograaf Anton Corbijn op een signeersessie om voor zijn lens te fotograferen. “Het heeft uiteindelijk wat voeten in de aarde gehad, maar het is me toch gelukt”, vertelt Freek. Het bracht hem op het idee om voor zijn afstudeerproject aan de avondschool bekend Lokeren in beeld te brengen.

Van mediagezicht Linde Merckpoel en haar broer Lander of oud-bondscoach Aimé Anthuenis tot cafébaas De Nolle en Urbanusstriptekenaar Willy Linthout: allemaal poseerden ze voor de lens van de naar Dendermonde uitgeweken Lokeraar. “Omdat ik doof ben aan mijn linkeroor heb ik een extra gevoeligheid voor de lichaamstaal van mensen. Dat helpt me ook om hen beter op hun gemak te stellen.”

Volledig scherm Willy Peeters (Sporting Lokeren) prijkt op de cover van het boek. © Freek De Backer

Uren wachten

“Elk portret heeft zijn eigen verhaal”, zegt Freek. Hij bewijst meteen zijn punt door een anekdote te vertellen. “Eén van de moeilijkste mensen om te pakken te krijgen was Yuki Asemota of Chucki Beats, een wereldbekende producer in de hiphopscène. Via zijn management kon ik toch een afspraak regelen in de Antwerpse haven waar hij verwacht werd voor de opnames van een clip. “Door omstandigheden liep de afspraak uren vertraging op, maar uiteindelijk kon ik in de striemende regen toch het beeld maken dat ik voor ogen had.”

Emotie herbeleven

Op de cover van het boek staat Sporting Lokeren-icoon Willy Peeters. Met een volle expressie in het gezicht steekt de negentiger de handen in de lucht. “Het wou eerst maar niet lukken om een mooi portret te maken. Willy was niet helemaal op zijn gemak. Daarom vroeg ik hem naar zijn beste herinnering aan Sporting Lokeren. Hij begon vol vuur te vertellen hoe de club een 0-3 achterstand tegen Standard Luik nog ophaalde om de match winnen af te sluiten met 5-3. Hoe hij de emotie van die match herbeleefde heb ik kunnen vastleggen op de gevoelige plaat.”

Wie de prachtige zwart-wit portretten van Freek van dichtbij wil bewonderen, kan dit weekend afzakken naar de fototentoonstelling van CVO Groeipunt in het Cultureel Centrum van zondag 5 tot zaterdag 25 juni. Het boek is momenteel nog niet verkrijgbaar. “Ik hoop met de stad rond de tafel te kunnen zitten om de mogelijkheden te bekijken”, aldus Freek.